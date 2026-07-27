قوى الامن عممت أوصاف جثّة رجل سبعيني عثر عليه متوفيا محلّة الجناح

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي: "بتاريخ 07-07-2026 عثر في محلّة الجناح بالقرب من مدخل طوارئ مستشفى رفيق الحريري الحكومي، على جثة رجل مجهول الهوية داخل أرض مقفرة.



وبنتيجة الكشف الذي قام به الطبيب الشرعي، تبيّن أنّ الوفاة حصلت منذ حوالى /3/ أسابيع بسبب توقّف في عمل القلب. وأوضح أن لا آثار عنف على الجثّة، بل فقط تعرّضت والملابس التي كان يرتديها المتوفّي للتحلّل.



وقد أودعت الجثّة برّاد المستشفى المذكور أعلاه.



أوصاف الجثّة: رجل في العقد السابع من العمر، أصلع جزئيًّا، ولحيته بيضاء اللون.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو ممّن يعرف عنه شيئًا، الاتصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 858473- 01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة".