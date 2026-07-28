"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في جلّ الديب والقنطاري والغبيري والحدت وبئر حسن

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أن "جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك الوطني المهرّب والسيجار المهرّب والمزوّر، نتيجة عمليات دهم نفّذها في جلّ الديب والقنطاري والغبيري والحدت وبئر حسن.



وذكّرت بأن هذه المداهمات تندرج ضمن "جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة".

واشارت إلى أن "محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص".