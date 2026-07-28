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إشكال تطوّر إلى إطلاق نار ووفاة أحد الأشخاص في المنية... وشعبة المعلومات توقف القاتل

أمن وقضاء
2026-07-28 | 04:14
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إشكال تطوّر إلى إطلاق نار ووفاة أحد الأشخاص في المنية... وشعبة المعلومات توقف القاتل
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إشكال تطوّر إلى إطلاق نار ووفاة أحد الأشخاص في المنية... وشعبة المعلومات توقف القاتل

بتاريخ 13- 07- 2026، استحضر إلى أحد المستشفيات في محلة المنية المدعو (م. غ. مواليد العام ۱۹۹٦، لبناني) وهو مصاب بطلقين ناريَّين من مسدس حربي في صدره وقدمه، وما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة وهوية القاتل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويته وهو المدعو:
خ. خ. (مواليد عام ٢٠٠٦، لبناني).

وبتاريخ 14-07-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وبأقل من ٢٤ ساعة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة المنية.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، أنه وأثناء تواجده في محلة المنية على متن سيارته نوع "تويوتا تاكوما" لون أبيض دون لوحات، حصل إشكال بينه وبين المغدور وتطور الإشكال بينهما، فعمل على إطلاق عيارين ناريَّين من مسدس حربي باتجاه المغدور، بعد أن أقدم الأخير على شهر سكين عليه.

وقد تم ضبط السيارة المذكورة والمسدس المستخدم في جريمة القتل، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

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