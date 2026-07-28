اللواء شقير بحث مع اتحاد بلديات العرقوب في تداعيات العدوان الإسرائيلي على المنطقة الحدودية

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وفداً من إتحاد بلديات العرقوب برئاسة رئيس بلدية كفرشوبا الدكتور قاسم القادري، وتم البحث بالإشكالات التي تواجه المنطقة الحدودية نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير وما خلفة من آثار ونتائج متتبعة عليها.