توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس

أوقفت قوات الأمن اللبنانية شخصا سرق مئات آلاف الدولارات من والده، ليتبيّن أنه حوّلها لصالح تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.



وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت شابا سرق مبلغ 400 ألف دولار أميركي من خزنة والده، ليتبين خلال التحقيقات أنه حوّل الأموال إلى سوريا لصالح تنظيم داعش".



وأفاد المصدر بأن التحقيق أظهر أن "الموقوف يعمل ضمن خلية تنشط بين لبنان وسوريا، وتضم ثلاثة أشخاص موقوفين أساسا في سجن القبة في طرابلس (بشمال لبنان)، تولوا التنسيق مع التنظيم في سوريا"، وشخصَين آخرين رجّح فرارهما إلى سوريا.



وذكر أن المجموعة كانت "تتولى تمويل التنظيم بهدف تنفيذ أعمال إرهابية سواء داخل الأراضي السورية أو في لبنان".



وكانت قوات الأمن اللبنانية أعلنت في تموز أنها أوقفت في الشهر السابق، قياديا من تنظيم الدولة الإسلامية، شغل منصب المسؤول عن جنوب سوريا ووسطها.



كما أعلن الجيش اللبناني العام الماضي توقيف قائد التنظيم في لبنان.

