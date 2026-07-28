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الجيش يوقف 6 أشخاص لإطلاقهم النار ويضبط كمية من الأسلحة والمخدرات
أمن وقضاء
2026-07-28 | 13:18
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الجيش يوقف 6 أشخاص لإطلاقهم النار ويضبط كمية من الأسلحة والمخدرات
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدات من الجيش نفّذت تدابير أمنية في منطقة البقاع، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 4 مواطنين وسوريَّين وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطنين (ن.ح.) و(ا.ع.) و(ع.ح.) في بلدة الخضر - بعلبك لإطلاقهم النار أثناء مراسم تشييع، وضبط أسلحة وذخائر حربية، وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
- توقيف السوريَّين (ز.ج.) و(م.ا.) في بلدة حورتعلا - بعلبك لإطلاقهما النار خلال مراسم تشييع، وضبط أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.
• توقيف المواطن (ع.ت.) في منطقة بر الياس - زحلة لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار.
وأفادت قيادة الجيش بأن وحدة من الجيش دهمت منازل مطلوبين في بلدة الكنيسة - بعلبك لاقدامهم على إطلاق النار بسبب خلافات سابقة، وضبطت أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية مختلفة.
وذكرت أن المضبوطات سُلّمت إلى المراجع المختصة وتجري ملاحقة باقي المتورطين، مشيرة الى أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
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الجيش
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إطلاق نار
أسلحة
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