الجمارك: ضبط دراجات نارية مخالفة للسلامة العامة

ضمن إطار الجهود التي تبذلها إدارة الجمارك في سبيل تأمين سلامة المواطنين، وبعد الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من شعبة البحث عن التهريب من ضبط عدد من الدراجات النارية الرباعية -ATV، تم تجميع قطعها وإعادة تلحيمها من جديد بطريقة تشكّل خطراً على السلامة العامة.وبعد مراجعة النيابة العامة الاستئنافية، جرى توقيف صاحب العلاقة وضبط البضاعة المذكورة، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني.