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العماد هيكل في البقاع يتفقد وحدات عسكرية منتشرة ويقدّم التعازي لذوي شهداء الجيش: أثق بوعيكم وإرادتكم

أمن وقضاء
2026-07-29 | 12:53
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العماد هيكل في البقاع يتفقد وحدات عسكرية منتشرة ويقدّم التعازي لذوي شهداء الجيش: أثق بوعيكم وإرادتكم
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العماد هيكل في البقاع يتفقد وحدات عسكرية منتشرة ويقدّم التعازي لذوي شهداء الجيش: أثق بوعيكم وإرادتكم

تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل لواءَي المشاة السادس في ثكنة محمد مكي – بعلبك والتاسع في ثكنة أحمد طبيخ –  اللبوة وفوج الحدود البرية الثاني في ثكنة الياس خوري – رأس بعلبك، حيث اطّلع على المهمات العملانية في قطاعات المسؤولية، والتقى الضباط والعسكريين، وهنّأهم بمناسبة عيد الجيش، معربًا عن افتخاره بإنجازاتهم وأدائهم الاحترافي، ومعتبرًا أنّ هذا الأداء ينال ثقة اللبنانيين.

وقال: "أحيّي إخلاصكم وإيمانكم برسالتكم، وأثق بوعيكم وإرادتكم، وأدعوكم إلى بذل المزيد من الجهد لأنّ شعبنا يستحق منا كلّ عطاء وتضحية".

وفي إشارة إلى الظروف المعقّدة التي تعمل فيها المؤسسة العسكرية، أكد العماد هيكل أنّ أولوية القيادة الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسهر على الجهوزية والاستعداد لأي تطورات.

كما قدّم التعازي لذوي شهداء الجيش، منوّهًا بشجاعتهم وإخلاصهم في أداء الواجب.
 
 
 
 
 

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