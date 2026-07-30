"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في صيدا والرميلة ومنطقتَي تعمير وفيلات عين الحلوة

أعلنت إدارة "حصر التبغ والتنباك اللبنانية" (الريجي) أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك الوطني والعجمي المهرّب والسجائر المهرّبة، نتيجة عمليات دهم نفّذها في الرميلة وصيدا وفي منطقتَي تعمير وفيلات عين الحلوة.



وإذ ذكّرت بأن "عمليات الدهم تندرج ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة"، اشارت إلى أن "محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص".