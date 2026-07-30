الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"مياه لبنان الجنوبي": منفتحون على أي تدقيق رسمي ومحتفظون بحقنا في ملاحقة ناشري معطيات ملفَّقة تمسّ سمعة المرفق العام
أمن وقضاء
2026-07-30 | 03:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
"مياه لبنان الجنوبي": منفتحون على أي تدقيق رسمي ومحتفظون بحقنا في ملاحقة ناشري معطيات ملفَّقة تمسّ سمعة المرفق العام
أعلنت مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي" في بيان انها تابعت ما تناولته وسائل إعلام ومنصات تواصل على خلفية البيانات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه بشأن المدفوعات المتأخرة لمصلحة مؤسسة "كهرباء لبنان"، وما تلاها من حملة اتّخذت من رقم مالي مجتزأ من سياقه مادةً للتصويب على مرفق عام يؤمّن حاجة أساسية لسكان محافظتَي الجنوب والنبطية.
وجاء في البيان: "إن المؤسسة لا تتهرّب من الأرقام ولا ترى فيها ما يستوجب التستّر، بل ما يستوجب القراءة التقنية والمالية الصحيحة. وفي هذا الإطار توضح التالي:
أولاً - في طبيعة الرقم: المبلغ الذي يتداول مستحقات متراكمة على مدى أربع سنوات (٢٠٢٢–٢٠٢٥)، وموزّعة على مئات المنشآت بين محطات إنتاج وتوزيع كبرى، ومحطات معالجة صرف صحي، وآبار ومحطات ضخ منتشرة على القرى كافة من دون استثناء. إن تقديم هذا المبلغ ككتلة واحدة، من دون بسطه على مدّته الزمنية ولا على حجم المرفق، هو خيار عرضٍ لا خيار محاسبة. والمؤسسة لم تعترض يوماً على مبدأ تسديد ما يترتب عليها، وهي ملتزمة بأي مطابقة حسابات أو تدقيق يُجرى مع مؤسسة كهرباء لبنان بإشراف الجهات الرقابية المختصة.
ثانياً - في التعرفة المطبَّقة: مع اعتماد خطة الطوارئ الوطنية للقطاع، أُلغيت التعرفات التفضيلية التي كانت مطبَّقة تاريخياً على المرافق العامة، ووُحِّدت التعرفة عند ٢٧ سنتاً أميركياً لكل كيلوواط ساعة على كامل الاستهلاك، من دون أن تستفيد المؤسسة من الشطر المخفَّض البالغ ١٠ سنتات المعتمد للمشتركين على التوتر المنخفض. وقد جرى ذلك من دون أي مراعاة للطبيعة القانونية للمرفق العام، ولا لكون المادة المنتَجة سلعة لا بديل عنها ولا مرونة في الطلب عليها، في مرفق تُشكل فيه الطاقة البند الأول في هيكل الكلفة لا بنداً ثانوياً.
ثالثاً - في الطرف الآخر من المعادلة: كان يُفترض، عقب مضاعفة كلفة الطاقة، أن تُرفَع بدلات اشتراك المياه إلى ما يوازي ٥٠٠ دولار أميركي لتغطية الكلفة التشغيلية، لكن المؤسسة لم تُقدم على ذلك مراعاةً للواقع المعيشي القائم منذ عام ٢٠١٩. وبالأرقام: كان البدل قبل الأزمة ٣١٩ ألف ليرة، أي أكثر من ٢٠٠ دولار، وهو اليوم ١٦ مليوناً وسبعمئة وخمسون ألف ليرة، أي أقل من ٢٠٠ دولار، فالمواطن يدفع بالقيمة الحقيقية أقلّ مما كان يدفعه قبل الأزمة، فيما ارتفعت كلفة الإنتاج والتوزيع والتشغيل والإدارة أضعافاً. وهو المنطق الاجتماعي نفسه الذي رفض مجلس الوزراء على أساسه رفع تعرفة الكهرباء على المواطنين؛ المنطق الذي حُمِد عليه القرار الحكومي يُراد اليوم تحميل المؤسسة وزره.
رابعاً - في الإعفاءات وغياب التعويض: صدرت عن السلطتين التنفيذية والتشريعية مراسيم إعفاء شملت شرائح واسعة من المشتركين في المحافظتين، اقتُطعت مباشرة من الجباية وهي المصدر الوحيد لمداخيل المؤسسة، ولم تُرفَق بأي آلية تعويض من الخزينة، ولم تُقابَل بأي سلفة أو قرض أو دعم تشغيلي، على خلاف ما دأبت الدولة على تقديمه لمؤسسات عامة أخرى. وللمقارنة، بلغت التحويلات التراكمية من الخزينة إلى قطاع الكهرباء وحده، بحسب تقديرات البنك الدولي ما يقارب ٤٠ مليار دولار.
خامساً - في منهجية المقارنة: إن المقارنة بين فاتورتَي كهرباء لمؤسستَي مياه من دون تطبيع للأرقام ليست مقارنة، بل مغالطة تقنية. المؤشر الوحيد الصالح هو كلفة الطاقة لكل متر مكعب منتَج وموزَّع، وهو محكوم بعوامل بنيوية لا بخيارات إدارية، إذ تعتمد مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في الشطر الأكبر من إنتاجها على الآبار العميقة، الأعلى استهلاكاً للطاقة على الإطلاق، فيما تعتمد مؤسسات أخرى بنسب مرتفعة على مصادر سطحية ونبعية تُجَرّ بالجاذبية بكلفة طاقة تقارب الصفر. يُضاف إلى ذلك تباين مستويات الارتفاع الذي يفرض سلاسل ضخّ متتالية، وحجم المرفق وكثافته السكانية، وتشغيل محطات الصرف الصحي العالية الاستهلاك. وتضع المؤسسة نفسها في تصرّف أي جهة رسمية أو مهنية لإجراء مقارنة مُطبَّعة على هذا الأساس، وهي واثقة من نتائجها.
سادساً - في ما نفّذته المؤسسة: لم تتلقى المؤسسة الكلفة بشكل سلبي، فقد نفّذت ضمن استراتيجيتها للأعوام ٢٠٢٠–٢٠٢٥ حقول طاقة شمسية مربوطة بالمحطات، وتحوّلاً نحو الاعتماد على المياه السطحية، ومشاريع جرّ بالجاذبية، وتأهيل ينابيع وآبار فائضة، بشهادة الشركاء المحليين والمنظمات الدولية. وهي استثمارات تخفّض الفاتورة المستقبلية ولا تُلغي المتراكم منها. وقد أخرج العدوان المستمر عدداً من هذه الأصول من الخدمة، بين متضرّر ومدمَّر ومجروف، ما فرض حلولاً تشغيلية بديلة ومكلفة. وأي قراءة مالية لأداء المؤسسة بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٥ تتجاهل هذا العامل هي قراءة ناقصة بالمعنى المحاسبي قبل أي معنى آخر.
سابعاً - في مزاعم الاستخدامات الأخرى للطاقة: استهلاك الطاقة في منشآت المؤسسة ليس بنداً مفتوحاً، بل محكوماً بمنظومة تقنية موثَّقة، فمشاريع الربط بأنظمة الطاقة الشمسية والكهربائية تُخطَّط وتُنفَّذ بالشراكة مع منظمات دولية، وتتضمن بالضرورة احتساب الحمل الكهربائي لكل منشأة ومصدر تأمينه وطريقة ربطه وتشغيله. هذه الحسابات موجودة وقابلة للتدقيق لدى المؤسسة ولدى شركائها، وكل من يملك ما يخالفها مدعوّ إلى تقديمه إلى الجهات الرقابية المختصة بدل تصريفه على المنصات.
ثامناً - صّة بين ما يترتب عليها وقيمة الإعفاءات المقرَّرة بمراسيم والتي لم تُعوَّض؛ وبإعادة تصنيف مرافق المياه والصرف الصحي ضمن فئة تعرفة تراعي طبيعتها كمرافق حيوية؛ وبإدراجها ضمن الآلية الحكومية العامة لتسوية مستحقات الإدارات والمؤسسات العامة تجاه مؤسسة كهرباء لبنان لا معالجتها كحالة معزولة؛ وبتمويل مرحلة ثانية من مشاريع الطاقة الشمسية باعتبارها المخرج البنيوي الوحيد من دورة تراكم الدين".
وأكدت المؤسسة أن "استهداف مرفق عام يؤمّن حاجة أساسية لا يُلحق الضرر بإدارته بل بالمواطن المستفيد من خدماته وبالعاملين الذين يديرونها"، وإذ نبّهت إلى أن "تداول معطيات تفصيلية غير دقيقة عن مواقع منشآتها وقدراتها خارج الأطر الرسمية ينطوي على مخاطرة تمسّ سلامة المرفق وسلامة موظفيه"، اعلنت أنها ملتزمة كامل التزاماتها القانونية ومنفتحة على أي تدقيق رسمي، ومستمرة في تأمين التغذية بالمياه من دون انقطاع، وتحتفظ بحقها القانوني الكامل في ملاحقة كل من يثبت تعمّده نشر معطيات ملفَّقة تمسّ سمعة المرفق العام أو تعرّض استمراريته للخطر، أمام المراجع القضائية المختصة حصراً".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
لبنان
الجنوبي":
منفتحون
تدقيق
ومحتفظون
بحقنا
ملاحقة
ناشري
معطيات
ملفَّقة
المرفق
العام
التالي
"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في صيدا والرميلة ومنطقتَي تعمير وفيلات عين الحلوة
العماد رودولف هيكل في أمر اليوم: الجيش على عهده في تنفيذ كل مهماته رغم الصعوبات الكبيرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-06-11
"مياه لبنان الجنوبي": انخفاض التغذية في مناطق في صيدا نتيجة أعمال صيانة
أمن وقضاء
2026-06-11
"مياه لبنان الجنوبي": انخفاض التغذية في مناطق في صيدا نتيجة أعمال صيانة
0
أخبار لبنان
2026-07-28
"مياه بيروت وجبل لبنان": قطع المياه يوما واحدا عن مناطق ساحل كسروان للصيانة
أخبار لبنان
2026-07-28
"مياه بيروت وجبل لبنان": قطع المياه يوما واحدا عن مناطق ساحل كسروان للصيانة
0
آخر الأخبار
2026-05-10
سلام لـ"العربية": منفتحون على اتفاق سلام مع إسرائيل بعد تلبية مطالبنا
آخر الأخبار
2026-05-10
سلام لـ"العربية": منفتحون على اتفاق سلام مع إسرائيل بعد تلبية مطالبنا
0
صحف اليوم
2026-06-25
مصادر في بعبدا لـ"الأنباء الإلكترونية": أي تدقيق يمسّ بعمل الجيش اللبناني أو بسيادة المؤسسة العسكرية مرفوض
صحف اليوم
2026-06-25
مصادر في بعبدا لـ"الأنباء الإلكترونية": أي تدقيق يمسّ بعمل الجيش اللبناني أو بسيادة المؤسسة العسكرية مرفوض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:02
الجمارك تمدد مهل الاستيراد الموقت للمركبات واليخوت السياحية حتى 31 آب
أمن وقضاء
05:02
الجمارك تمدد مهل الاستيراد الموقت للمركبات واليخوت السياحية حتى 31 آب
0
خبر عاجل
04:12
النائب العام التمييزي يصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق
خبر عاجل
04:12
النائب العام التمييزي يصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق
0
أمن وقضاء
03:40
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يحبط تهريب كميّة من الكبتاغون وُضِّبت داخل أسرّة للأطفال
أمن وقضاء
03:40
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يحبط تهريب كميّة من الكبتاغون وُضِّبت داخل أسرّة للأطفال
0
أمن وقضاء
03:16
"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في صيدا والرميلة ومنطقتَي تعمير وفيلات عين الحلوة
أمن وقضاء
03:16
"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في صيدا والرميلة ومنطقتَي تعمير وفيلات عين الحلوة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-04-08
ثورة في طب المفاصل... ابتكار علاج جديد يُمكّن الركبة من إعادة بناء الغضاريف التالفة
صحة وتغذية
2026-04-08
ثورة في طب المفاصل... ابتكار علاج جديد يُمكّن الركبة من إعادة بناء الغضاريف التالفة
0
أمن وقضاء
2026-02-18
الجيش: تفجير ذخائر في بليدا
أمن وقضاء
2026-02-18
الجيش: تفجير ذخائر في بليدا
0
آخر الأخبار
01:59
وكالة فارس: سفينة قطرية محملة بالغاز الطبيعي المسال عبرت المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز بموافقة طهران
آخر الأخبار
01:59
وكالة فارس: سفينة قطرية محملة بالغاز الطبيعي المسال عبرت المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز بموافقة طهران
0
أخبار دولية
2026-07-15
3 قتلى في هجمات روسية على سفن تجارية قبالة أوكرانيا
أخبار دولية
2026-07-15
3 قتلى في هجمات روسية على سفن تجارية قبالة أوكرانيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
العراق بين فك الارتباط مع طهران وسطوتها
تقارير نشرة الاخبار
14:15
العراق بين فك الارتباط مع طهران وسطوتها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
بعد هجمات العراق... الصراع الأميركي - الإيراني يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر
تقارير نشرة الاخبار
14:14
بعد هجمات العراق... الصراع الأميركي - الإيراني يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الرسوم المرفئية "بكبسة زر"
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الرسوم المرفئية "بكبسة زر"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من Shark Tank إلى الواقع... Zen Baby Spa تبدأ استقبال الزوار
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من Shark Tank إلى الواقع... Zen Baby Spa تبدأ استقبال الزوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لغة الجسد سبقت الاتفاقيات... ماذا خرج من قمة تركيا والعراق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لغة الجسد سبقت الاتفاقيات... ماذا خرج من قمة تركيا والعراق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ديرٌ لسيدة البشارة في زوطر الغربية... ما قصته؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ديرٌ لسيدة البشارة في زوطر الغربية... ما قصته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الربط السككي الإقليمي... ولبنان أمام الفرصة
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الربط السككي الإقليمي... ولبنان أمام الفرصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
بعد قمة ترامب ونتنياهو... إسرائيل تتمسك بالبقاء في لبنان وتربط مفاوضات روما بحرية عملها العسكري
تقارير نشرة الاخبار
13:08
بعد قمة ترامب ونتنياهو... إسرائيل تتمسك بالبقاء في لبنان وتربط مفاوضات روما بحرية عملها العسكري
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 29-7-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 29-7-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:15
"المالية" حولت الى مصرف لبنان المبالغ المستحقة كبدل تقديمات مدرسية للضباط والعسكريين المتقاعدين
اقتصاد
03:15
"المالية" حولت الى مصرف لبنان المبالغ المستحقة كبدل تقديمات مدرسية للضباط والعسكريين المتقاعدين
2
أمن وقضاء
03:40
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يحبط تهريب كميّة من الكبتاغون وُضِّبت داخل أسرّة للأطفال
أمن وقضاء
03:40
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يحبط تهريب كميّة من الكبتاغون وُضِّبت داخل أسرّة للأطفال
3
أخبار دولية
00:07
إدانة مهاجم الكاتب سلمان رشدي بتهمة دعم حزب الله و"ارتكاب عمل إرهابي"
أخبار دولية
00:07
إدانة مهاجم الكاتب سلمان رشدي بتهمة دعم حزب الله و"ارتكاب عمل إرهابي"
4
آخر الأخبار
11:52
رويترز عن مصدرين أمنيين: ناقلات تخزين غاز مصرية في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة
آخر الأخبار
11:52
رويترز عن مصدرين أمنيين: ناقلات تخزين غاز مصرية في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة
5
حال الطقس
02:54
كتل حارة في الأيام المقبلة... والحرارة تلامس الـ40 درجة الأحد
حال الطقس
02:54
كتل حارة في الأيام المقبلة... والحرارة تلامس الـ40 درجة الأحد
6
أخبار لبنان
11:18
عون لـ"الأناضول": نعول على تركيا في التعافي الاقتصادي ودعم "صيغة الإطار"
أخبار لبنان
11:18
عون لـ"الأناضول": نعول على تركيا في التعافي الاقتصادي ودعم "صيغة الإطار"
7
أخبار لبنان
03:04
الخارجية اللبنانية تنتصر لهوية أدباء المهجر
أخبار لبنان
03:04
الخارجية اللبنانية تنتصر لهوية أدباء المهجر
8
خبر عاجل
04:12
النائب العام التمييزي يصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق
خبر عاجل
04:12
النائب العام التمييزي يصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More