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الجمارك تمدد مهل الاستيراد الموقت للمركبات واليخوت السياحية حتى 31 آب

أمن وقضاء
2026-07-30 | 05:02
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الجمارك تمدد مهل الاستيراد الموقت للمركبات واليخوت السياحية حتى 31 آب
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الجمارك تمدد مهل الاستيراد الموقت للمركبات واليخوت السياحية حتى 31 آب

اصدرت المديرة العامة للجمارك غراسيا القزي مذكرة قضت بتمديد مهل الاستيراد الموقت للمركبات الآلية واليخوت المُدخلة موقتاً إلى لبنان بغرض السياحة. وجاء فيها:

"نظراً لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتخفيفاً للأعباء عن أصحاب العلاقة، فقد قررنا ما يلي:

١- تُمدّد لغاية تاريخ ٣١/٨/٢٠٢٦ ضمناً مهل الاستيراد المؤقت للسيارات واليخوت والدراجات الآلية المدخلة مؤقتاً إلى لبنان بهدف السياحة، بموجب بيانات إدخال مؤقت من نموذج (IM5) أو دفاتر مرور دولية، أو رخص استيراد مؤقت والتي تكون المهل الممنوحة لها صالحة ما بين تاريخ صدور هذه المذكرة وتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٦، كما يشمل التمديد المركبات الآلية المذكورة والتي مُدّدت لها مهلة مكوثها بموجب مذكرتينا رقم ٨٢٦٠/٢٠٢٦، تاريخ ٢/٤/٢٠٢٦ وتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٦، أو لغاية تاريخ صلاحية دفاتر المرور الدولية إذا كانت صلاحيتها تنتهي قبل تاريخ ٣١/٨/٢٠٢٦.

٢- تُمدّد لغاية تاريخ ٣١/٨/٢٠٢٦ ضمناً مهلة الموافقات المعطاة لتسديد وضعية الاستيراد المؤقت (إعادة التصدير - الوضع بالاستهلاك المحلي) للأصناف المشمولة بهذه المذكرة، على أن تكون المهلة الممنوحة للتسديد واقعة ما بين تاريخ صدور هذه المذكرة وتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٦، كما يشمل التمديد مهل التسديد الممددة بموجب مذكرتينا رقم ٨٢٦٠/٢٠٢٦، تاريخ ٢/٤/٢٠٢٦ وتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٦.

لا تسري أحكام هذه المذكرة على الأصناف المذكورة والتي انتهت المهل المحددة لها قبل تاريخ صدور مذكرتنا رقم ٨٢٦٠/٢٠٢٦، تاريخ ٢/٤/٢٠٢٦ حيث يبقى أي تأخير قائماً حتى تاريخ تقديم طلبات تسديد الوضع.

لأخذ العلم وإجراء المقتضى وتعليق نسخة عن هذه المذكرة على لوحة الإعلانات في كل وحدة جمركية".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

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