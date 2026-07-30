النائب العام التمييزي يصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق

توجهت دورية من المباحث الجنائية في الساعة ٩، بناءً لإشارة المدعي العام التمييزي احمد رامي الحاج، إلى منزل حاكم مصرف لبنان السابق رياض في بلدة الصفرا لإحضاره إلى قصر العدل، علماً ان سلامة كان قد تقدم بمعذرة طبية تعيقه عن المثول اليوم للتحقيق أمام النيابة العامة التمييزية في قصر العدل.



وبعد ان توجهت المباحث الجنائية التي رافقتها قوة مؤازرة من شعبة المعلومات الى منزل سلامة في الصفرا، تعهد وكيل الأخير بان سلامة سيحضر الى قصر العدل طوعاً لكن وعكة صحية اصابته اثناء توجهه الى قصر العدل فاستأذن محاميه النيابة العامة التمييزية لإعادة سلامة الى منزله لمعاينته من قبل طبيبه.



وتنتظر النيابة العامة التمييزية تقرير الطبيب لإجراء المقتضى.