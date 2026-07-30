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تعديل أوقات تدابير السّير على المسلك الشّرقي لأوتوستراد نهر ابراهيم – المدفون

أمن وقضاء
2026-07-30 | 09:46
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تعديل أوقات تدابير السّير على المسلك الشّرقي لأوتوستراد نهر ابراهيم – المدفون
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تعديل أوقات تدابير السّير على المسلك الشّرقي لأوتوستراد نهر ابراهيم – المدفون

إلحاقًا لبلاغنا السّابق المتعلّق بتدابير سير على المسلك الشّرقي لأوتوستراد نهر إبراهيم – المدفون اعتبارًا من السّاعة 22،00 مساء اليوم ولغاية فجر الغد، بسبب أعمال صيانة "المسامير العاكسة للنور".

تمّ تأجيل تنفيذ هذه الأعمال بسبب مشكلات تقنيّة، وستعاود الشّركة المتعهّدة صيانة المسامير اعتبارًا من السّاعة 22،00 من تاريخ 03-08-2026، لغاية السّاعة 05،00 من اليوم التالي.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

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