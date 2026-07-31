الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في طرابلس ومواد تبغية مهرّبة في زحلة

أعلنت إدارة الجمارك أن قوة من شعبة البحث عن التهريب - ضابطة زحلة، تمكنت من مداهمة محل لبيع المواد التبغية المهربة، وتم حجز المضبوطات واقتياد صاحبها إلى المركز المختص لاتخاذ المقتضى القانونيّ في حقه.