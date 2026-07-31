قو ى الامن حددت مواعيد إجراء الإختبارات الخطيّة للمرشّحين للتطوّع برتبة رقيب متمرن اختصاصي وعادي

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه "إلحاقاً لبلاغاتنا السّابقة، والمتعلّقة بالإعلان عن حاجة المديريّة العامّة لتطويع رقباء متمرّنين اختصاصيّين وعاديّين بطريقة المباراة، من بين المدنيين الذّكور (عازب – أرمل أو مطلّق من دون أولاد)، والعسكريّين الذّكور والإناث،



أولاً: تُعلِم المديريّة العامّة، المرشحين لرتبة رقيب متمرّن اختصاصي وعادي الذين اجتازوا الفحص الطبي والاختبار الرياضي، أنّها حدّدت يوم السبت الواقع فيه 22-08-2026 عند الّساعة السابعة صباحًا، موعداً لإجراء الاختبارات الخطّيّة، في مدينة الرئيس الشّهيد رفيق الحريري الجامعيّة – الحدت.



ثانياً: سيتم إجراء الاختبارات بالمواد التّالية:



موضوع عام باللّغة العربيّة (المدّة ساعتان).



بحث موضوع عام باللّغة الأجنبيّة: فرنسي أو إنكليزي (المدّة ساعتان).



مادّة الاختصاص أو الرياضيّات (المدّة ساعتان).



ثالثاً: على المرشّحين الحضور بالوقت المحدّد أعلاه، مصطحبين معهم:



إيصال التّرشيح.



بطاقة الهويّة / إخراج قيد إفرادي/ جواز سفر.



الأقلام والقرطاسيّة اللازمة.



رابعًا: على كافة المرشحين الاطّلاع على مواد الاختبار الخطّي عبر الرابط التالي: لائحة مواد الإختبارات الخطّية



ملاحظة: على جميع المرشّحين متابعة الموقع الإلكتروني العائد للمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، لمعرفة كافة التحديثات المتعلّقة بالاختبارات الخطّيّة والعمليّة".