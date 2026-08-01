الجيش: تمارين تدريبية في مناطق وطى الجوز – كسروان والعاقورة – جبيل والقاع - بعلبك

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش ابتداءً من 1 /8 /2026 ولغاية 31 /10 /2026 بإجراء تمارين تدريبية ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، في مناطق وطى الجوز – كسروان والعاقورة – جبيل والقاع - بعلبك، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".