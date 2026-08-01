الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش في عيده الـ81: "والوطن للوطن" (فيديو)

أمن وقضاء
2026-08-01 | 00:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش في عيده الـ81: &quot;والوطن للوطن&quot; (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش في عيده الـ81: "والوطن للوطن" (فيديو)

نشر الجيش اللبناني بمناسبة عيده، فيديو، وأرفقه بالعبارة الآتية: "٨١ عامًا... والوطن للوطن".
 
لمشاهدة الفيديو الضغط هنا 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الـ81:

"والوطن

للوطن"

(فيديو)

LBCI التالي
الجيش: تمارين تدريبية في مناطق وطى الجوز – كسروان والعاقورة – جبيل والقاع - بعلبك
قو ى الامن حددت مواعيد إجراء الإختبارات الخطيّة للمرشّحين للتطوّع برتبة رقيب متمرن اختصاصي وعادي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:35

"اليونيفيل": ملتزمون بدعم الجهود لبسط سلطة الدولة في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
04:32

الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية جديدة

LBCI
آخر الأخبار
04:21

إيران تتهم الولايات المتحدة بـ"تصعيد التوتر" في المنطقة

LBCI
خبر عاجل
04:12

الجيش الكويتي: العدوان الإيراني استهدف عدداً من المنشآت الحيوية إحداها حكومية شمالي البلاد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:10

الجيش: تمارين تدريبية في مناطق وطى الجوز – كسروان والعاقورة – جبيل والقاع - بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
13:54

قو ى الامن حددت مواعيد إجراء الإختبارات الخطيّة للمرشّحين للتطوّع برتبة رقيب متمرن اختصاصي وعادي

LBCI
أمن وقضاء
13:51

الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في طرابلس ومواد تبغية مهرّبة في زحلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

تفجير إسرائيل الضخم لأنفاق في منطقة الشقيف يكشف معركة لم تنته... وعلي الطاهر في أساسها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-18

الرئيس عون عرض مع صدي ملف الربط الكهربائي مع قبرص

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-03

رويترز: لبنان يبدأ تدقيقا في السلامة لطيران الشرق الأوسط وسط شكاوى طيارين

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-21

أكسيوس عن مصدر مطلع: ويتكوف وكوشنر يشاركان في المناقشات بشأن مسار دبلوماسي محتمل مع إيران

LBCI
أخبار دولية
2026-03-09

الكرملين: ترامب وبوتين بحثا في مكالمة هاتفية حربي ايران واوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

روجيه فغالي يواصل سيطرته على سباقات تسلق الهضبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نصبٌ في نيويورك وأدباءُ المهجر... تحرّكٌ لبناني وضّح جذور الحكاية

LBCI
حال الطقس
13:42

الحرّ الى اشتداد... والحرارة أربعينية بقاعاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

من المغرب إلى سبتة الإسبانية… تدفّق المهاجرين يفجّر أزمة حدودية ويضع مدريد تحت ضغط أوروبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل ترفض الانسحاب من غزة "طالما في حوزة حماس قطعة سلاح واحدة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

منشآت نفط طرابلس: واقع الحال وآفاق المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

من الترسيم إلى النفوذ: تركيا تتمسك بدورها في شرق المتوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

تفجير إسرائيل الضخم لأنفاق في منطقة الشقيف يكشف معركة لم تنته... وعلي الطاهر في أساسها

LBCI
أخبار لبنان
13:19

روبيو: لا يزال هناك الكثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:27

الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"

LBCI
أخبار لبنان
05:04

وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة

LBCI
أخبار لبنان
09:48

مدعي عام التمييز يوقف رياض سلامة

LBCI
أخبار لبنان
02:19

موجة حرّ تضرب لبنان... والحرارة تلامس الـ40 درجة في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
13:26

وضع أكاليل من الزهر على النصب التذكارية وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين بمناسبة عيد الجيش

LBCI
أمن وقضاء
13:51

الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في طرابلس ومواد تبغية مهرّبة في زحلة

LBCI
أمن وقضاء
00:39

الجيش في عيده الـ81: "والوطن للوطن" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:08

"حزب الله" يعلن وقوفه إلى جانب العراق وشعبه: العدوان يستوجب موقفًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا عاجلًا وحازمًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More