الجيش يوضح: إصابة العسكريين في كفرا ناجمة عن انفجار جسم مشبوه والتحقيقات مستمرة

اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بإصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة، ونتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة، تَبيّن أنّ الانفجار ناجم عن جسم مشبوه.



وتَجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل".