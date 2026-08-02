مختار بلدة مزمورة ناشد الجيش التدخل لإخماد حريق أحراج بكيفا

ناشد مختار بلدة مزمورة ملحم روحانا، قيادة الجيش التدخل العاجل للمؤازرة في إخماد الحريق المندلع في أحراج بلدة بكيفا وجوارها، وتزايد خطر امتداد ألسنة اللهب إلى مساحات حرجية إضافية واقترابها من المناطق السكنية.



ودعا إلى "الاستعانة بالطوافات التابعة للجيش للمساهمة في إخماد النيران من الجو، إلى جانب عناصر الدفاع المدني، نظرا لصعوبة تضاريس المنطقة واتساع رقعة الحريق، الأمر الذي يجعل السيطرة عليه بالوسائل البرية وحدها أكثر تعقيدا".



ولفت الى إن "سرعة التدخل اليوم قد تحول دون وقوع كارثة بيئية وخسائر أكبر في الأحراج والممتلكات، وتحمي سلامة الأهالي".