هاشم تابع مع خريش عملية إخماد حريق عين جرفا

أجرى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم اتصالا بالمدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش بهدف تفعيل حركة مراكز الدفاع المدني للاسراع باخماد الحريق الذي اشتعل في بلدة عين جرفا وتوسع الى الاحراش المحيطة، وضرورة الاستعانة بمراكز الدفاع المدني في منطقة راشيا والبقاع.



وشكر النائب هاشم عناصر الدفاع المدني على جهودهم وخريش على متابعته.