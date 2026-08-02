قيادة الجيش تشكر كل مَن عايد المؤسسة العسكرية

شكرت قيادة الجيش، في بيان، كل مَن عايد المؤسسة العسكرية، لمناسبة العيد الحادي والثمانين للجيش، بمن في ذلك "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، والرؤساء السابقون، ورؤساء الطوائف، والوزراء والنواب الحاليون والسابقون، والبعثات الديبلوماسية، ورؤساء الأحزاب، وقادة الأجهزة الأمنية والإدارية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية، والفاعليات الروحية والقضائية والاجتماعية والسياسية والبلدية والاختيارية والتربوية والإعلامية والفنية، واللبنانيون عمومًا على ما أبدوه من مودة وثقة تجاه المؤسسة العسكرية، متمنية للشعب اللبناني الطمأنينة والسلام، ولوطننا الاستقرار والازدهار".