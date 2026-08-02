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o
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o
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o
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o
كسروان
28
o
متن
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الكهرباء مشكلة المشكلات... وسط مساعٍ لمعالجة هذه الأزمة المزمنة من مصر والأردن وصولاً إلى تركيا
الكاتب:
يزبك وهبة
أمن وقضاء
2026-08-02 | 13:28
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الكهرباء مشكلة المشكلات... وسط مساعٍ لمعالجة هذه الأزمة المزمنة من مصر والأردن وصولاً إلى تركيا
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