قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط

قدم ع. ح. ف. (41 سنة) أقدم على اطلاق النار مساء اليوم باتجاه سمير سعد الدين الترشيشي في تعلبايا فأرداه قتيلا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وقد حضرت عناصر من الاجهزة الأمنية والشرطة القضائية إلى المكان وعاينت مسرح الجريمة، وكشف الطبيب الشرعي على جثة القتيل.

