سرق درّاجة آليّة من الدّكوانة ومفرزة استقصاء بيروت تحدّد مكانه وتوقفه في زقاق البلاط

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وملاحقة المخلّين بالأمن، يتمّ عبر منصّات التواصل الاجتماعي، تداول فيديو يظهر فيه إقدام أحد الأشخاص على سرقة درّاجة آليّة في محلّة الدكوانة بأسلوب المغافلة.



وبنتيجة التحرّيات الاستعلامية والاستقصاءات المكثّفة التي قامت بها مفرزة استقصاء بيروت، لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من تحديد مكان وجود المشتبه به ورصده في محلّة "زقاق البلاط".



وبعملية مداهمة خاطفة للمكان أسفرت عن توقيفه، تبيّن أنّه يدعى:

أ. ع. (مواليد 2004، سوري).



وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلّة، اعترف بإقدامه على السرقة، وأنّه استهدف الدرّاجة في أثناء عرضها للبيع أمام أحد المحالّ التجارية، حيث استغفل صاحب المحلّ وقام بركوبها والفرار بها.



وقد تمّ ضبط الدرّاجة المسروقة وأعيدت إلى مالكها الشرعي، وسلّم الموقوف مع المضبوطات إلى المرجع المختصّ لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء.