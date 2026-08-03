الجيش: تمارين تدريبية في مناطق العاقورة - جبيل ووطى الجوز - كسروان والقاع - بعلبك

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش ستُجري تمارين تدريبية في مناطق العاقورة - جبيل ووطى الجوز - كسروان والقاع - بعلبك، ابتداءً من 3 /8 /2026 ولغاية 31/ 10/ 2026 ضمنًا، ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.