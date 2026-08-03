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اكليل زهر من الأمن العام على ضريح شهدائها في انفجار المرفأ

قام رئيس دائرة امن عام مرفأ بيروت العقيد طارق الشوفي ممثلا المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير عشية الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت بوضع اكليل من الزهر على ضريح شهداء الأمن العام الذين قضوا في الإنفجار بحضور أهالي الشهداء.