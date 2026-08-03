تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار المرفأ

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بمناسبة الذكرى السنوية السّادسة لانفجار مرفأ بيروت الأليم، وتكريمًا لأرواح الشهداء، ستنطلق مسيرتان بتاريخ يوم غد الثلاثاء تاريخ 04-08-2026 اعتبارًا من الساعة 16،00 ولحين الانتهاء، على الشكل التالي:



- الأولى: من أمام مركز فوج إطفاء بيروت - الكرنتينا باتجاه المرفأ.



- الثانية: من ساحة الشهداء باتجاه المرفأ.



كما سيُقام تجمّع من قبل أهالي شهداء وجرحى الانفجار السّاعة 15،00 من التاريخ المذكور على طريق المطار، للانطلاق بمسيرة سيّارة نحو قصر عدل بيروت لإلقاء كلمة، ثم تتابع المسيرة سيرها باتّجاه بوّابة الشّهداء رقم 3 في المرفأ. بعد ذلك، تنتقل إلى حرم المرفأ، حيث يتمّ وضع إكليل من الورد على النّصب التذكاري للشهداء.



لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:



- تحويل السير الأتي من الدّورة باتجاه سوق السمك

- تحويل السير المتّجه من ساحة الفورم دو بيروت باتجاه الدخوليّة، ومنعه من الوصول إلى المسلك الغربي

- تحويل السير الآتي من جادة شارل الحلو (محطّة التسفير) باتّجاه المسلك الشرقي، ومنعه من الوصول إلى تمثال المغترب

- تحويل السير الأتي من تمثال المغترب، وعزل المسلك من محطّة التسفير حتّى تمثال المغترب، وبالعكس

- تحويل السير المتّجه من نزلة صهيون قبيل التجمّع وانطلاق المسيرة الأولى من ساحة الشّهداء باتجاه تقاطع جورج حدّاد (تحويل ظرفي)

- إزالة السيّارات، وعزل المسلك الشرقي المؤدّي من الفوروم دو بيروت حتّى بيت الكتائب المركزي



وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التوجيهيّة تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.