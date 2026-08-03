الجيش يوقف 20 شخصًا ويضبط أسلحة وذخائر حربية

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 20 شخصًا وفقًا لما يلي:



- توقيف المواطن (ب.ح.) و18 سوريًّا في وادي مرهج - رأس بعلبك لإقدامهم على الدخول إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

- دهم منازل مطلوبين في بلدة الخضر – بعلبك لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 2 /8 /2026، وضبْط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

- دهم منازل مطلوبين في بلدة تعلبايا – زحلة لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 2 /8 /2026 ما أدى إلى وفاة أحد المواطنين، وضبْط أسلحة وذخائر حربية.

- توقيف السوري (م.ج.) عند حاجز دورس – بعلبك لتجوله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وضبْط كمية من المخدرات في حوزته.



وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.