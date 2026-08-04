الجيش يضبط صواريخ غراد ١٢٢ ملم جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية

بتاريخ 3/8/2026، نتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في جرد عرسال صواريخ غراد ١٢٢ ملم جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى آلية بيك أب كانت تُستخدم لنقلها، وأوقفت المواطنَين (ع.ح.) و(م.و.)، وهُما من أفراد شبكة التهريب.



كما نفّذت عمليات دهم بحثًا عن سائر أفراد الشبكة، وضبطت ذخائر حربية وأعتدة عسكرية.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.



