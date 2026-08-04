تدابير سير إلحاقية على المسلك المتّجه من الدّورة نحو بيروت تزامنًا مع المسيرات المنظّمة بمناسبة ذكرى انفجار المرفأ

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن أنه "إلحاقًا لبلاغنا السّابق المتعلّق بتدابير السّير المتّخذة بمناسبة الذكرى السنوية السّادسة لانفجار مرفأ بيروت الأليم، بحيث ستنطلق مسيرتان بتاريخ اليوم الثلاثاء تاريخ 04-08-2026، تكريمًا لأرواح الشهداء، اعتبارًا من السّاعة 16:00، وتسهيلًا لحركة المرور، سيتم تحويل السّير على المسلك الغربي المتّجه من الدّورة نحو بيروت، عند تقاطع الكرنتينا، باتجاه "سوق السّمك" والمسلك المؤدّي إلى "سوق الأحد"، وذلك اعتبارًا من السّاعة 15:30 من تاريخه ولحين الانتهاء."



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تفاديًا للازدحام.