الجمارك تضبط كمية من الدخان المهرب داخل سيارة

في إطار الجهود التي تقوم بها إدارة الجمارك في مكافحة التهريب وبعد الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من شعبة البحث عن التهريب من توقيف سيارة، وبعد تحريها عثر بداخلها على كمية من الدخان المهرب.

وتم ضبط البضاعة المذكورة وإقتيدت مع صاحبها الى المركز بغية إجراء المقتضى القانوني.