الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الدرونات ودراجات نارية رباعية مقصوصة ومعاد تلحيمها (فيديو)

أعلنت إدارة الجمارك، في بيان، أنها ضبطت "كمية كبيرة من الدرونات ضمن مدينة طرابلس، وتم حجز البضاعة وإقتيادها مع صاحبها إلى مركز جمارك طرابلس وبوشر التحقيق مع المعنيين تحت إشراف القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني".



كما أعلنت أنه "وبعد الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من شعبة البحث عن التهريب من ضبط أعداد من الدراجات النارية الرباعية (ATV) مقصوصة ومعاد تلحيمها وتجميعها بشكل يعرض السلامة العامة للخطر. وبعد مخابرة جانب النيابة العامة الاستئنافية تم توقيف صاحب العلاقة وضبط البضاعة المذكورة تمهيدا لإجراء المقتضى القانوني".