قوى الأمن: العثور على مفقودة وأولادها بعد أن لجأوا إلى إحدى الجمعيّات بسبب خلافات عائليّة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه إلحاقًا لبلاغها السّابق، المتعلّق بتعميم صورة المفقودين: فاديا حسين صلاح الدين (مواليد 1984، لبنانية) وأولادها: إلياس كسّاب (مواليد 2016، لبناني) قاصر، ليلى كسّاب (مواليد 2017، لبنانية) قاصر وماريان كسّاب (مواليد 2019، لبنانية) قاصر، الذين غادروا منزلهم الكائن في المريجات – البقاع، بتاريخ 30-7-2026، وأنه نتيجة للتّحريّات والمتابعة، توافرت معلومات لدى مخفر المعلّقة في وحدة الدّرك الإقليمي عن وجود المفقودين في مبنى عائد لإحدى الجمعيّات، حيث تمّ العثور عليهم.



وقد أفادت فاديا المذكورة أنّها تركت منزلها الزوجي بملء إرادتها والتجأت إلى الجمعيّة بسبب خلافات عائلية.