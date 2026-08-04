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تدابير سير لمدة 4 أيام بسبب تعبيد المسلك الشرقي من الطريق البحري في صيدا

أمن وقضاء
2026-08-04 | 15:20
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تدابير سير لمدة 4 أيام بسبب تعبيد المسلك الشرقي من الطريق البحري في صيدا
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تدابير سير لمدة 4 أيام بسبب تعبيد المسلك الشرقي من الطريق البحري في صيدا

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

تدابير سير

الطريق البحري

صيدا

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