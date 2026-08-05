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كمائن لشعبة المعلومات تُسفر عن توقيف 6 مروّجين وضبط كميات من المخدّرات
أمن وقضاء
2026-08-05 | 02:52
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كمائن لشعبة المعلومات تُسفر عن توقيف 6 مروّجين وضبط كميات من المخدّرات
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، ولا سيّما عمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بترويج المخدّرات في العديد من المناطق في محافظة جبل لبنان، وبخاصةٍ في المتن وكسروان وجبيل.
وعلى أثر ذلك، تمّ تكليف القطعات المختصّة في الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجود المشتبه فيهم وتوقيفهم.
وبتواريخ مختلفة، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة وتكثيف الدّوريّات في المناطق التي ينشط فيها المروّجون، نفّذت دوريّات الشّعبة كمائن ومداهمات في مناطق: زوق مصبح، الجديدة، الصفرا، برج حمود، وفرن الشّبّاك، حيث أوقفت ستّة مروجين على متن ثلاث درّاجات آليّة وسيارتين، جرى ضبطها، وهم كل من:
أ. د. (موالد عام ١٩٩٣، فلسطيني)
ج. م. (مواليد عام 1998، سوري)
ح. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)
خ. خ. (مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)
ف. س. (مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)
م. ش. (مواليد عام ٢٠٠٧، سوري).
وضُبِطَ في حوزتهم كميّات من أنواع مختلفة من المخدّرات (كوكايين، باز، حشيشة الكيف، ماريجوانا، الكريستال، وحبوب مخدرة)، إضافةً إلى ضبط ورقة نقديّة مزيّفة من فئة المائة دولار أميركي.
وبالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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