النيابة العامة التمييزية: رياض سلامة يتلقى رعاية طبية متواصلة وبيان عائلته يتضمن مغالطات

أصدرت النيابة العامة التمييزية البيان التالي ردًا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام بتاريخ 4/8/2026 بشأن بيان منسوب إلى عائلة الموقوف رياض سلامة.



وقالت إنها "تود التأكيد مجددًا أن الموقوف المذكور محاط بكافة وسائل ومستلزمات العناية الطبية والرعاية الصحية، حرصًا منها على سلامة أي موقوف من الناحية الطبية. كما أكدت أن رياض سلامة يخضع لعناية طبية دائمة ومستمرة على مدار الساعة، وذلك بشهادة طبيبه الشخصي الذي يحضر باستمرار إلى مكان احتجازه، وكان آخرها مساء أمس".



وأشارت إلى أن "طبيب سلامة وجّه الشكر على العناية الطبية والإنسانية التي يحظى بها الموقوف، خلافًا لما ورد من مغالطات في البيان المنسوب إلى عائلته".

