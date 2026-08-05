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جولة ميدانية جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال لتأهيل البنى التحتية

أمن وقضاء
2026-08-05 | 06:18
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جولة ميدانية جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال لتأهيل البنى التحتية
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جولة ميدانية جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال لتأهيل البنى التحتية

قام وزيرا الأشغال العامة والنقل فايز رسامني  والدفاع ميشال منسى بجولة ميدانية جنوبية شملت بلدتي قاقعية الجسر وزوطر الغربية، للاطلاع على حجم الأضرار التي خلّفها العدوان الاسرائيلي في البنى التحتية والطرق والجسور، ومتابعة الخطوات التنفيذية الرامية إلى إعادة تأهيلها لتمكين الاهالي من العودة والبقاء في أرضهم.

واطلع الوزيران  على أوضاع الجسر المدمر، واستمعا إلى شرحٍ من المعنيين حول واقع الموقع والإجراءات المقررة لتأمين استمرارية حركة المواطنين إلى حين إعادة إنشائه بصورة دائمة وخاصة مع بدء الاشغال بالممر الموقت المحاذي للجسر المدمر لتسهيل حركة مرور المواطنين في المنطقة.

وشدد وزير الاشغال على "ضرورة واهمية انجاز الممر الموقت عند الجسر المدمر لما يوفره على المواطنين من عبء الانتقال بين منطقتي النبطية وبنت جبيل، وبالتالي تأهيل وصيانة جدار الدعم على الطريق العام المؤدية الى الجسر واطلاق ورشة تأهيل وصيانة الطرق الرئيسية في بلدات زوطر الغربية وقاقعية الجسر وبرج قلاويه وقلاويه وصريفا والغندورية، بالاضافة الى تأهيل طريق الصوانة التي تربط قاعقعية الجسر بزوطر الغربية وباتت طريق حيوية في ظل عدم الوصول الى زوطر من جهة النبطية الفوقا بسبب الاعتداءات الاسرائيلية عليها".

بعد ذلك، انتقل الوفد الوزاري مع الحضور إلى بلدة زوطر الغربية، حيث كان في استقبالهما رئيس البلدية عبد عز الدين واعضاء المجلس البلدي ومخاتير.

وكانت جولة في عدد من احياء البلدة التي دمر العدو الاسرائيلي معظم منازلها واصيبت البنى التحتية فيها لا سيما شبكة الطرق باضرار فادحة  تعمد العدو ازالتها وتغيير معالمها بالكامل .

والتقى الوزيران مواطنين عادوا الى البلدة في ظل انتشار لوحدات من الجيش في احياء البلدة لارساء الحماية والامان ولازالة الاجسام المشبوهة التي خلفها العدو، كما شاهدا عن بعد البلدات والمواقع التي يحتلها العدو الاسرائيلي والواقعة ضمن ما يسميها بالمنطقة الصفراء.

واثر الجولة تحدث الوزير رسامني الى الصحافيين، فاعتبر أن "الجنوب دفع أثماناً باهظة دفاعاً عن الوطن، إلا أن إرادة أبنائه لم تنكسر، والدولة ستبقى إلى جانبهم حتى إعادة إعمار ما تهدم."

وشدد على أن "وزارة الأشغال العامة والنقل لا تكتفي بإعداد الدراسات أو إطلاق الوعود، بل تعتمد العمل الميداني، انطلاقاً من أن إعادة الإعمار تبدأ من الأرض ومن الاستجابة الفعلية لحاجات المواطنين".

وأشار رسامني إلى أن "مجلس الوزراء أقر، خلال فترة العدوان، خطة عمل طارئة وشاملة لتأهيل وفتح وصيانة الطرقات المتضررة وإعادة إنشاء الجسور المهدمة"، موضحاً أن "الوزارة تولّت مسؤولية إعادة فتح الطرقات الرئيسية والداخلية، وإعادة وصل القرى، وتأمين معابر موقتة مكان الجسور المدمرة، بما يضمن عدم عزل أي بلدة واستمرار حركة المواطنين وسيارات الإسعاف والدفاع المدني والأجهزة الأمنية".

كما نوّه بـ"التعاون  بين وزارة الأشغال العامة والنقل وقيادة الجيش اللبناني ومجلس الجنوب والبلديات"، مثنيا على "الجهود التي بُذلت في فتح الطرق وإزالة الركام"، مؤكداً "استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة التدخل عند الحاجة".

وأعلن "إطلاق مشروع تنفيذ المعبر الموقت عند جسر القعقعية على نهر الليطاني، بما يتيح إعادة ربط قضاء بنت جبيل بقضاء النبطية، وتأمين حركة المواطنين والطلاب والمرضى إلى حين إعادة بناء الجسر بصورة دائمة". كما أعلن "المباشرة بإعادة بناء حائط الدعم المتضرر على طريق عام قعقعية الجسر، حفاظاً على جهوزية الطريق وسلامة مستخدميه".

واشار الى ان "الوزارة ستباشر أيضاً إعادة تأهيل وترميم الجور على الطرق العامة في البلدات الأكثر تضرراً ضمن المنطقة العازلة (Buffer Zone)، ولا سيما في الغندورية، وزوطر الغربية، وبرج قلاويه، وقلاويه، وصريفا، وفرون، بما يعيد البنية التحتية إلى وضعها الطبيعي ويعزز السلامة العامة". كذلك أعلن "إدراج مشروع إعادة تأهيل وتعبيد طريق القعقعية – زوطر الغربية (منطقة الصوان) ضمن برنامج وزارة الأشغال العامة والنقل للعام 2026، نظراً إلى أهميته في ربط البلدات وخدمة الحركة الاقتصادية والزراعية والاجتماعية وتأمين تنقل المواطنين بصورة آمنة".

ولفت إلى أن "الوزارة تواصل إعداد الدراسات اللازمة لإعادة بناء الجسور والمنشآت المتضررة، والعمل على تأمين التمويل اللازم لتنفيذها وفق الأولويات الوطنية والإمكانات المتاحة".

وأكد أن "كل طريق نعيد فتحها هي عودة للحياة، وكل جسر نعيد بناءه هو جسر بين الناس والدولة، وكل جدار نعيد ترميمه هو حماية لأرزاق المواطنين وأمنهم ومستقبلهم"، مجدداً "التزام الوزارة مواصلة تنفيذ واجباتها حتى تستعيد المنطقة كامل بنيتها التحتية.

بدوره، قال الوزير منسى: "ان زيارتنا اليوم تجسد التزام الدولة بسط شرعيتها على  الاراضي اللبنانية كافة وهذا يجعلنا اكثر اندفاعا لنثبت للعالم ان الدولة لا تعود فقط بالامن انما تعود ايضا بالجهود المتضافرة لكل الوزارات المعنية بتقديم الخدمات الاساسية لعودة المواطنين الى ارضهم، هذه الارض المقدسة التي لن نتركها ابدا والدولة تعود لها لكي تؤمن كل الخدمات والمتطلبات التي تُسرع بعودة الاهالي الى بلداتهم وقراهم". 

واضاف: "الجيش في جهوزية دائمة لاسترداد الارض، هذه الارض لنا وليست لغيرنا، وهدفنا واحد هو ان نسترد ارضنا  وكيف ذلك ممكن اقول هذا شغلنا، ومن اجل ذلك تركت النتيجة للمفاوضات التي تحصل ولكن تأكدوا جيدا ان ارض الجنوب ستعود الى اهلها أقول لكم من زوطر الغربية اننا كجيش الذي هو رأس السهم للشرعية اللبنانية، وطالما الجيش ينفذ تقدم في البلدات فهذا يعني ان الشرعية قائمة والشرعية لا تكتمل كما قلت الا بتضافر جهود الوزارات جميعها، والجيش ضمنها وفي المقدمة، وزوطر تعود اليوم وكل ذرة تراب في الجنوب ستعود الى اهلها، قد يستغرق الامر وقتا ولكن ستعود وممنوع الغريب ان يكون فيها ومن هنا واجباتنا ان نسترد الارض ونسلمها لاهلها الذين هم احق الناس بذلك للعيش عليها وهم في الوقت  نفسه يطالبون الدولة بتقديم الخدمات والمساعدات". 

وفي ختام الجولة، شدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لمواصلة أعمال إعادة التأهيل، بما يضمن تعزيز صمود أبناء الجنوب، وتأمين عودة الحياة الطبيعية إلى البلدات المتضررة في أسرع وقت ممكن.
 

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