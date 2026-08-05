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تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة... هل وقعتم ضحية أعمالها؟
أمن وقضاء
2026-08-05 | 05:31
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تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة... هل وقعتم ضحية أعمالها؟
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم في كافة المناطق اللبنانية، أوقفت مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، المدعوّة: ج. م. ع. ن. (مواليد عام 1970، لبنانيَّة)، وذلك للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة. إذ كانت تقوم بانتحال صفة "مفتّشة في وزارة الاقتصاد"، وتتوجّه إلى أصحاب بعض المؤسسات والشركات الخاصة، طالبةً منهم مبالغ مالية بحجّة أنّها "ضريبة سنوية مفروضة عليهم". كما أنها كانت تتواصل هاتفيًا مع آخرين وتقوم بالأمر عينه.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتها، وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعمالها وتعرّفوا إليها الاتصال بالمفرزة المذكورة على الرقم 443889-06، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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