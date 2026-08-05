بلدية فرون ثمنت استجابة وزارة الأشغال: البدء باعمال وصل طريق النبطية بمنطقتي بنت جبيل ومرجعيون عبر جسر موقت

أعلنت بلدية فرون في بيان "البدء باعمال وصل طريق النبطية بمنطقتي بنت جبيل ومرجعيون عبر جسر موقت، وذلك ثمرة المتابعات الحثيثة والمناشدات التي تقدمت بها البلدية وسعيها المتواصل لدى الجهات المعنية حيث تابع رئيس البلدية هذا الملف ميدانياً حتى انطلقت الاعمال لاعادة وصل هذا الشريان الحيوي الذي يخفف عن اهالي فرون والمنطقة مشقة قطع عشرات الكيلومترات".



وثمنت البلدية "استجابة وزارة الاشغال العامة والنقل واهتمام معالي وزير الاشغال ومعالي وزير الدفاع من خلال زيارتيهما موقع الاعمال كما تتوجه بالشكر الى المتعهد الاستاذ حسين فرج على جهوده في تسريع تنفيذ المشروع".