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مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّج مخدّرات في غزير وتضبط كميّة منها بحوزته

أمن وقضاء
2026-08-05 | 08:17
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مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّج مخدّرات في غزير وتضبط كميّة منها بحوزته
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مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّج مخدّرات في غزير وتضبط كميّة منها بحوزته

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام شخص بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة في محلة أوتوستراد غزير.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة في تاريخ 03-08-2026، من توقيفه على متن درّاجة آليّة في المحلّة المذكورة، ويُدعى:

ع. ي. (مواليد عام 1998، سوري)

بتفتيشه والدرّاجة، عثر على كمية من المخدرات، ومبلغ ماليّ، على الشكل التالي:

/15/ طبة صغيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء مختومة بالنايلون

/14/ طبة كبيرة الحجم، بداخلها مادة بيضاء مختومة بالنايلون

كيس صغير الحجم، مفتوح، وبداخله كمية من مادة حشيشة الكيف

مبلغ بالدولار الأميركي من فئات متنوّعة، وآخر بالليرة اللبنانيّة

هاتف خلويّ عدد/2/، وجهاز “تابلت”

أُودع مع المضبوطات والدرّاجة الآليّة القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

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