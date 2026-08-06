تدابير سير في محلة البويك بسبب أعمال برش وتزفيت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتنفيذ أعمال برش وتزفيت في محلة البويك، من أمام فندق SMALLVILLE باتجاه المتحف، حيث سيُباشَر بالأعمال على مرحلتَين:



- المرحلة الأولى: اعتبارًا من الساعة 19:00 من تاريخ 7-8-2026، ولغاية الساعة 05:00 من اليوم التالي تاريخ 8-8-2026.



- المرحلة الثانية: من الساعة 8:30 صباحًا بتاريخ 09-08-2026 لغاية الساعة 17:30 من التاريخ ذاته.



وأوضحت المديرية أن هذه الأشغال ستؤدي إلى منع المرور في المكان، وتحويل السير من تقاطع البويك باتجاه بيت المحامي، ومن تقاطع المتحف باتجاه مستديرة العدلية.



لذلك، طلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور.