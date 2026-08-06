هيئة أبناء العرقوب إستنكرت همجية التدمير والتجريف والحرق المعتمدة من قبل قوات الإحتلال في الجنوب

استنكرت هيئة أبناء العرقوب وشجبت في بيان "سياسة التدمير والتفجير والتجريف والحرق التي تعتمدها قوات الإحتلال الإسرائيلي في قرى وبلدات الجنوب المحتلة والتي تقع على الخطوط المحررة أيضاً".



ودعت في بيان لمكتبها الإعلامي "الحكومة ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية إلى التحرك الفوري وتقديم شكاوى لدى المراجع الحقوقية والدولية ضد هذه العدوانية والهمجية الإسرائيلية التي لا تقيم أي اعتبار أو وزن للقانون الدولي الإنساني".



وأشارت إلى "ما شهدته منطقة وبلدات جنوبية عديدة كان آخرها الرشقات والقذائف الحارقة التي استهدفت أطراف قرى منطقة العرقوب وحاصبيا وخصوصاً خراج بلدتي كفرشوبا والهبارية والتي أتت على مساحات زراعية واسعة وأشجار زيتون معمرة".



وطالبت الهيئة "وزارة الداخلية والحكومة بدعم وتعزيز قدرات وإمكانيات مراكز الدفاع المدني في هذه القرى والبلدات والتي تحاول بما يتوفر لديها من إمكانيات، مواجهة هذه الإعتداءات".



ووجهت الهيئة "الشكر والتحية لعناصر مراكز راشيا الفخار وكل من لبى نداء الواجب من أبناء قرى وبلدات العرقوب وحاصبيا في عملية إخماد الحرائق، وخصوصاً عناصر الدفاع المدني الشعبي وفوج العرقوب في كشاف الشباب الوطني فيط المنطقة الذين شاركوا بفعالية واندفاع مع معدات الإطفاء الخاصة بهم".