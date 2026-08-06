تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود

بتاريخ اليوم 06-08-2026، عُثِرَ على فتاة صغيرة عمرها حوالي 5 سنوات في محلة برج حمود أمام مبنى جمعية بسمة وزيتونة، وبحسب أقوالها إن اسمها أمل، ووالدها يدعى عمر محمد حسن سوري الجنسية، ووالدتها سيلينا، وأنها من سكان محلة طريق المطار.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتها، وطلبت من الذين لديهم أي معلومات عنها أو عن عائلتها، إبلاغ ذويها الحضور إلى فصيلة برج حمود في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: ٢٦٢٧٨٦-01، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإعادتها إلى ذويها.