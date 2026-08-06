الجمارك: مداهمة محلين لبيع المعسل والدخان المهرب وضبط البضاعة

ضمن إطار الجهود التي تقوم بها إدارة الجمارك في مكافحة التهريب، وبعد الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من شعبة البحث عن التهريب من مداهمة محلين لبيع المعسل والدخان المهرب وتم ضبط البضاعة وإقتيدت مع صاحبها الى المركز بغية إجراء المقتضى القانوني.