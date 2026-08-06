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الجيش: توقيف 4 مواطنين و21 سوريا في إطار ملاحقة المخلين بالأمن
أمن وقضاء
2026-08-06 | 12:20
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الجيش: توقيف 4 مواطنين و21 سوريا في إطار ملاحقة المخلين بالأمن
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت بنتيجتها 4 مواطنين و21 سوريا وفقًا لما يلي:
• دهم منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، وتوقيف المواطنين (م.م.) و(س.م.) لتأليفهما عصابة سرقة، وضبط كمية من المخدرات.
• دهم منازل مطلوبين في بلدة كفرزبد – زحلة، وتوقيف المواطن (ا.ش.) لقيامه بأعمال تهريب، وضبط أسلحة وذخائر حربية، ورمانات يدوية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.
• توقيف 21 سوريا في منطقة وادي مرهج – عرسال لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
• توقيف المواطن (ع.خ.) في منطقة الأوزاعي – بعبدا لارتكابه جرائم عدة: إطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص، افتعال إشكالات، السرقة، فرض خوات، تعاطي المخدرات.
سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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