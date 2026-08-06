الجيش: توقيف 4 مواطنين و21 سوريا في إطار ملاحقة المخلين بالأمن

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت بنتيجتها 4 مواطنين و21 سوريا وفقًا لما يلي:



• دهم منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، وتوقيف المواطنين (م.م.) و(س.م.) لتأليفهما عصابة سرقة، وضبط كمية من المخدرات.



• دهم منازل مطلوبين في بلدة كفرزبد – زحلة، وتوقيف المواطن (ا.ش.) لقيامه بأعمال تهريب، وضبط أسلحة وذخائر حربية، ورمانات يدوية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.



• توقيف 21 سوريا في منطقة وادي مرهج – عرسال لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.



• توقيف المواطن (ع.خ.) في منطقة الأوزاعي – بعبدا لارتكابه جرائم عدة: إطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص، افتعال إشكالات، السرقة، فرض خوات، تعاطي المخدرات.



سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".