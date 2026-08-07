نفّذ عمليّات نشل في جبل لبنان... "المعلومات" تُحدّد مكانه وتوقفه

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، ولا سيّما عمليّات السّلب والنشل في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات، حول قيام شخص بتنفيذ عمليات نشل في مناطق جبل لبنان، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق تنفيذه عملية نشل في محلّة زوق مصبح.



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه به وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويدعى:



س. ت. (مواليد عام 1994، لبناني)



وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة برج حمود على متن درّاجة آلية نوع سويت لون أسود تمّ ضبطها.



وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذ العديد من عمليات النشل في مناطق جبل لبنان.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.