أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن لمُلاحقة وتوقيف مرتكبي كل أنواع الجرائم ولا سيّما تلك المتعلّقة بالاحتيال، أوقفت مفرزة بعبدا القضائيَّة في وحدة الشَّرطة القضائيّة المدعو:



– ح. و. (مواليد عام 1987، لبناني) بجرم احتيال، والذي يعمل كمتخصّص في تجهيز مطابخ منزليّة وأعمال "نجارة"، ويستخدم بعض منصّات التواصل الاجتماعي ليعرض عليها خدماته. ولدى مراجعته من قبل روّاد هذه المواقع، يتمّ الاتّفاق على مبلغ معيّن لقاء وعده لهم بإنجاز العمل. ثمّ يستحصل منهم على "رعبون" كدفعة أوليّة، ويتوارى بعدها عن الأنظار.



لذلك، عمّمت هذه المديرية العامة صورته، طالبة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية الكائن في سراي بعبدا، أو الاتصال على أحد الرقمَين: 921115-05 / 922173-05، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.