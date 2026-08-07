الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... وآخرها في بلدة المنصوري

قوى الأمن: تدابير سير في بدارو والسوديكو والجعيتاوي بسبب أعمال برش وتخطيط وتعبيد

قوى الأمن: تدابير سير في بدارو والسوديكو والجعيتاوي بسبب أعمال برش وتخطيط وتعبيد

أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟