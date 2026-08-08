وفاة سوري صدما على أوتوستراد زوق مصبح

صدمت سيارة صباح اليوم سوريا من مواليد العام 1996، بينما كان يجتاز المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح قبالة كنيسة مار شربل ما ادى الى وفاته على الفور.



وحضرت الى المكان عناصر من القوى الأمنية وعناصر من مفرزة سير جونية التي عملت على تنظيم حركة السير.