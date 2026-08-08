تدابير سير في محلّتَي الشياح والضبيّة

1- أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتنفيذ أعمال هدم وإزالة الركام عن مبنى داغر – الشياح، الممتد من كنيسة مار مخايل باتجاه المشرفية، والذي تضرّر جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبسبب وجود مخاطر على السلامة العامة، وذلك بتاريخ 9-8-2026، اعتبارًا من الساعة 6,00 صباحًا ولحين الانتهاء من الأعمال، ولمدة يوم واحد.

وأوضحت أنه لذلك، سيتم منع المرور أمام السير القادم من تقاطع كنيسة مار مخايل باتجاه المشرفية، وتحويله باتجاه طريق صيدا القديمة – المسلك الشرقي، وصولًا إلى روضة الشهيدين (الغبيري).

2- في السياق، ٫كرت المديرية أن إحدى الشركات المتعهّدة تُواصل تنفيذ مشروع بناء وتجهيز المعهد الوطني العالي للموسيقى على الطريق البحرية في الضبيّة، وذلك لمدّة ستة أشهر إضافية.

وأشارت الى أنه سيستمرّ تحويل السير طيلة الفترة المذكورة، على جزء من الطريق المحاذية للمشروع من الجهة الجنوبية، إلى الطريق الفرعية البديلة الموازية، بغية استكمال الأعمال المتبقّية.

ولفتت الى أنّ هذا التحويل لن يؤدّي إلى ازدحام سير في المحلّة.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور" .